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  • Нигматуллин: «С приходом Черчесова в сборную теперь есть в кого верить»

Нигматуллин: «С приходом Черчесова в сборную теперь есть в кого верить»

11 августа 2016, 15:59
3

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин выразил свое мнение относительно назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной команды.

«Поздравляю сборную Россию с тем, что она обрела главного тренера, ведь достаточно долго она была «обезглавлена». Теперь есть в кого верить и надеяться. Полностью поддерживаю кандидатуру Станислава Черчесова, отношусь к нему с большим уважением. Он истинный профессионал и фанат футбола, который был успешен и как вратарь, и как тренер. Несмотря на отсутствие опыта работы со сборной, с его квалификацией и профессионализмом не составит труда подстроиться под режим национальной команды. Риск присутствует, но верю в Станислава Черчесова.

С другой стороны, кто из кандидатов успешно работал со сборной? Таких нет. Если говорить об иностранном тренере, то это еще больший риск. Они приезжают в Россию только зарабатывать деньги, не вкладывая свою душу и профессионализм в работу.

Чем выделяется Черчесов на фоне остальных кандидатов на пост главного тренера сборной? Курбан Бердыев выбрал «Спартак», Сергей Семак не имеет опыта самостоятельной работы, а Александр Бородюк на высоком уровне никогда не работал. Поэтому среди этих кандидатов, Черчесов на данный момент выглядит мощнее. Он добился успеха в Польше, хорошо работал в России. Его команды всегда прогрессировали. Прежде всего Черчесов отличается строгой игровой и внефутбольной дисциплиной. Он является одним из лучших учеников Олега Романцева и продолжателем его традиций. Черчесов взял все лучшее от него, поэтому Станислав справится с выполнением поставленных задач», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Нигматуллин Руслан Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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rubinovyi2
1470921253
Дерзай Саламыч! Терять-то уже нечего.
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Pro100Kid
1470923285
Верить в чудо)Но конечно удачи Черчесову!
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Тони Монтана
1470926970
был фабио - верили, слуцкий - верили. уже верить не кому))
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