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    «Томь» сделала предложение по трансферу Погребняка и подписала новый контракт с его братом Кириллом

    Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк останется в клубе как минимум еще на сезон. По словам спортивного директора сибиряков Игоря Кудряшова, 24-летний игрок, чье предыдущее соглашение подошло к концу в июне, подписывает с клубом новый контракт. Кроме того, функционер заявил, что зелено-белые сделали предложение «Динамо» по трансферу старшего брата Кирилла – Павла.

    «Кирилл Погребняк возвращается в «Томь», он подписывает новый контракт. Есть ли желание вернуть его брата Павла? Сделали ему и «Динамо» предложение. Окончательного решения пока нет», – подчеркнул Кудряшов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 11 августа 2016, 16:53

      В Томске избу строят что ли?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +134

      Заря > luke-c1 11 августа 2016, 19:02

      Вообще это дерево было в Томске выращено Петраковым, после чего пустило корни в Зените, выиграв кубок УЕФА, забив много важных мячей (в том числе Баварии). Также Паша и в сборной был в порядке. Так что шутки не уместны, ребят.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 августа 2016, 14:48

      Дрова к дровам.Паша в Томск на лесоповал е.ашит.

      -1
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 11 августа 2016, 12:44

      Маха наверное в шоке. Лондон - Москва - Сибирь. Вот это падение. Декабристка, во как!!!

      2
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