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    Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

    Нападающий «Монако» Вагнер Лав заявил, что согласится вернуться в ЦСКА, если армейцы захотят его пригласить. Напомним, что нынешнее соглашение бразильца с монегасками истекает в 2017 году.

    – Предложений от ЦСКА ко мне не поступало. Зато пришло от «Монако», и я решил сюда перейти, поскольку это прекрасный и именитый клуб из одного из ведущих мировых чемпионатов. А я хотел вновь играть в Европе.

    – Вы допускаете, что еще сыграете за армейцев?

    – Сейчас выступаю за «Монако» и очень доволен, что нахожусь здесь. Но когда контракт завершится, если ЦСКА захочет видеть меня у себя, – почему нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 10:20
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    Комментарии35
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      Рейтинг: -22

      Cobold 11 августа 2016, 21:11

      Отработаный. Не фиг было уходить.

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 11 августа 2016, 16:14

      Хорошо бы. Добавит огонька в игру команды.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > river31 11 августа 2016, 19:24

      В 33 года бразилец огонька уже не добавит. Они там рано созревают, но увядают еще раньше. У нас профессиональный футболист играет на уровне в среднем до 33-34. У них - до 29-30.

      1
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 11 августа 2016, 15:40

      Очень скоро понадобится,скорее всего к зиме,потому что в команде нет сейчас такого игрока,который мог вдохновить коллектив на яркие победы,включая тренерский штаб! И вообще,прошлый раз ,когда Вагнер вернулся,команда словно по волшебству,заиграла!

      6
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > nemolod 11 августа 2016, 19:27

      А сколько ему было лет в прошлый раз забыли?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 августа 2016, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да на хрен он уже нужен....

      -9
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 августа 2016, 14:28

      было бы неплохо)

      7
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 августа 2016, 13:07

      надо брать!

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 12:50

      Было бы замечательно. Лично я верю,что он еще может хороший сезон выдать, особенно в клубе,в котором он побеждал и в котором всегда в него верили.

      5
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 11 августа 2016, 12:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На месячишко, а потом опять в Китай.

      -4
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      Рейтинг: +44

      AlMann 11 августа 2016, 12:35

      Было бы интересно.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 августа 2016, 12:29

      Таких креативщиков не хватает в российском чемпионате.

      2
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