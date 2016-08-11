Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вагнер Лав: «Халк отправился в Китай только за деньгами»

11 августа 2016, 06:10
31

Форвард «Монако» Вагнер Лав рассказал некоторые детали своего перехода ЦСКА в китайский «Шаньдун Лунэн» в 2013 году.

– Поездка в Китай была новым опытом и новым вызовом. В конце концов, мне удалось там выиграть трофей. Как минимум поэтому не считаю то решение ошибкой. Да и страну новую узнал, набрался свежих впечатлений.

– По-вашему, Халк не ошибся с выбором, уехав в Китай из «Зенита»? Вы советовали бы ему туда отправляться?

– Халк отправился в Китай, думаю, только за деньгами. Поскольку, играя в «Зените» и делая это на том уровне, который все видели, он мог рассчитывать на переход в лучшие клубы Европы. Значит, вывод очевиден: все дело в деньгах. Впрочем, это его решение, и он имел право поступить так, как считал нужным.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Вагнер Лав Халк
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Apocalypse
1470891048
Адмирал Ясенхуй.
Ответить
ДАША Д
1470891237
А Вагнер оказывается в Китай ездил за новыми впечатлениями.
Ответить
тётя ASYA
1470891534
ёпт, америку открыл
Ответить
Каратель помойников
1470891798
можно подумать сам в китай ездил чтобы расти как игроку
Ответить
subbotaspartak
1470893107
А в Китае на Лава Свалилась слава... Потерялся и пропал - дорогу Халку показал. Зениту может и жалко, Но у них Кокоша и Дзюба вдвоём заменяют Халка. (или я перегибаю палку)
Ответить
hunta
1470894634
Да и правильно сделал.., в наше время иначе никак....
Ответить
товрос
1470894913
а ты в 2013 году уехал не за деньгами?
Ответить
yorgenbarenz
1470895407
Копчёный временами в ЦСКА дурочку валял за деньги. Не играл добром.
Ответить
ADmira1
1470907238
Ничего себе! Вот так да! Хорошо, что хоть кто-то поведал, ведь никто не знал же (нет)
Ответить
diadushka
1470912023
А в зенит зачем он ехал? Карьеру сделать?))) Он с самого начала и был продажным, который деньги ставил выше карьеры, поэтому и пришел в зенит
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+