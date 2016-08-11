Вагнер Лав: «Халк отправился в Китай только за деньгами»

Форвард «Монако» Вагнер Лав рассказал некоторые детали своего перехода ЦСКА в китайский «Шаньдун Лунэн» в 2013 году.

– Поездка в Китай была новым опытом и новым вызовом. В конце концов, мне удалось там выиграть трофей. Как минимум поэтому не считаю то решение ошибкой. Да и страну новую узнал, набрался свежих впечатлений.

– По-вашему, Халк не ошибся с выбором, уехав в Китай из «Зенита»? Вы советовали бы ему туда отправляться?

– Халк отправился в Китай, думаю, только за деньгами. Поскольку, играя в «Зените» и делая это на том уровне, который все видели, он мог рассчитывать на переход в лучшие клубы Европы. Значит, вывод очевиден: все дело в деньгах. Впрочем, это его решение, и он имел право поступить так, как считал нужным.