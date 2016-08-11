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    Кириченко: «В «Ростове» значительные задолженности по премиальным»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о задолженностях, которые имеются перед игроками команды.

    – Вы готовы, что многие могут уйти?

    – Допускаю любое развитие событий, но пока никакой информации на этот счет нет.

    – Верно ли, что по-прежнему есть большие задолженности перед игроками по зарплате?

    – Не могу комментировать финансовую ситуацию в целом, но скажу, что задолженностей по собственно зарплате нет – максимум у кого-то в пределах месяца. А вот по премиальным – есть. И они значительны.

    – Верно ли, что Кудряшова оштрафовали за его высказывания по поводу долгов?

    – Без комментариев.

    – Перед вами поставили какую-нибудь цель?

    – Могу лишь повторить, что не общался с руководством, и, стало быть, никаких задач никто не ставил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 01:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 августа 2016, 12:07

      Проблема в премиальных, а чтобы их не было надо проигрывать )))
      Ох уж и узнаю я политику Ростова до прихода Бердыева....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 06:18

      Долговая яма стала причиной ухода Курбана, если с баблом не решится все топовые игроки разбегутся, очень жалко терять успехи Ростова

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > a-rakhmatov 11 августа 2016, 09:43

      Очень жалко что у нас вообще в России такая беда с каждым вторым клубом.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 11 августа 2016, 09:57

      Если не решилась с Бердыевым,то Кириченко никто и слушать не будет.До зимы попинают,и разбегутся

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