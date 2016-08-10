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  • Чугайнов: «Иностранные специалисты вывозят деньги из России баржами»

Чугайнов: «Иностранные специалисты вывозят деньги из России баржами»

10 августа 2016, 09:56
7

Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов уверен, что стоит дать работу российским специалистам, а не приглашать иностранцев, цель которых лишь сорвать большой куш.

«Больше всего меня волнует то, что у нас очень много иностранных специалистов в стране, в «Кубани»Петреску, в «Рубине»Грасия. У нас еще не все деньги, видимо, из страны вывезли, ну они продолжают баржами отсюда их вывозить, и в то же время нам все время говорят, что в стране кризис, в стране денег нет. Судя по тому сколько, они получают и сколько, они вывозят – кризиса никакого нет. Мне хотелось бы чтобы свои соотечественники работали, а не какие-то иностранцы. Как показывает практика – они все временщики, зарабатывают большие деньги и уезжают, оставляют все проблемы решать нам самим. Когда мы это поймем и начнем спрашивать у руководителей клуба: что они делают? Причем жестко спрашивать, за деньги бюджетные и куда они тратятся? Тогда, наверное, ситуация изменится.

Я сам сейчас не понимаю, что у нас происходит в футболе. Где есть нормальные условия – работает непонятно кто. Где есть нормальный тренер – проблемы с руководством. Если все эти положительные моменты собрать в одну корзину, нормальные условия, хороший тренер и руководство, тогда клуб может достичь каких-то высот, пока у нас такого клуба нет, и предпосылок к этому – я пока не вижу», – сказал Чугайнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Чугайнов Игорь
Комментарии (7)
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acer2003
1470812907
Их не так уж много... Ну, а если своих не видно, то ...?
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hodyrev
1470814652
Солидарен полностью,у нас круговорот событий,где плохое руководство там норм тренеры и наоборот..
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kykyi
1470815248
Наши бизнесмены вывозят денег еще больше.Климат инвестиционный менять надо, а не запрещать все и вся.
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Parham
1470815676
Согласен. Много справедливых и логичных замечаний высказал!!
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vladimir-7
1470820173
Кто будет спрашивать с руководителей, ведь ни одного контрольного органа нет, они все живут на откатах, а если тренер возникает, его убирают. В стране полный бардак, воруют все, кто доступен к каким-нибудь деньгам. Сажать надо и обязательно с конфискацией имущества и у родственников в том числе. Другого выхода просто не существует!
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diadushka
1470822870
Чугайнов: "иностранные специалисты вывозят деньги баржами, а результата нет. Так пусть уж лучше наши тренеры увозят, а результата так и не будет".
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