Чугайнов: «Иностранные специалисты вывозят деньги из России баржами»

Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов уверен, что стоит дать работу российским специалистам, а не приглашать иностранцев, цель которых лишь сорвать большой куш.

«Больше всего меня волнует то, что у нас очень много иностранных специалистов в стране, в «Кубани» – Петреску, в «Рубине» – Грасия. У нас еще не все деньги, видимо, из страны вывезли, ну они продолжают баржами отсюда их вывозить, и в то же время нам все время говорят, что в стране кризис, в стране денег нет. Судя по тому сколько, они получают и сколько, они вывозят – кризиса никакого нет. Мне хотелось бы чтобы свои соотечественники работали, а не какие-то иностранцы. Как показывает практика – они все временщики, зарабатывают большие деньги и уезжают, оставляют все проблемы решать нам самим. Когда мы это поймем и начнем спрашивать у руководителей клуба: что они делают? Причем жестко спрашивать, за деньги бюджетные и куда они тратятся? Тогда, наверное, ситуация изменится.

Я сам сейчас не понимаю, что у нас происходит в футболе. Где есть нормальные условия – работает непонятно кто. Где есть нормальный тренер – проблемы с руководством. Если все эти положительные моменты собрать в одну корзину, нормальные условия, хороший тренер и руководство, тогда клуб может достичь каких-то высот, пока у нас такого клуба нет, и предпосылок к этому – я пока не вижу», – сказал Чугайнов.