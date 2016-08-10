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Ван дер Ваарт подпишет контракт с «Мидтьюлландом»

10 августа 2016, 09:15
2

Полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт продолжит карьеру в Дании, сообщает Muchodeporte. В среду, 10 августа, представители клуба «Мидтьюлланд» организуют пресс-конференцию, на которой будет объявлено о подписании контракта с 33-летним голландцем. Сумма трансфера голландца из «Бетиса» составит 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне ван дер Ваарт сыграл в Ла Лиге семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Гамбурга».

Источник: Бомбардир.ру
Дания. Суперлига Испания. Примера Трансферы Мидтьюлланд Бетис ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (2)
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макс438
1470813693
Докатился колобок
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Su27Flanker
1470860088
Надо было в америку ехать, чтоб имя за тебя зарабатывало
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