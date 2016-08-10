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    Чугайнов: «Черевченко покинет свой пост – это точно»

    Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов рассказал о том, что нынешний наставник «Локомотива» Игорь Черевченко наверняка покинет команду.

    «Посмотрим, что будет с «Локомотивом», но то, что Игорь Черевченко покинет свой пост – это точно. Недавно разговаривал с ним по телефону, пытался его уговорить чтобы он остался. К сожалению, он принял свое решение и менять его не собирается – Черевченко покинет «Локомотив». Честно говоря, я прекрасно понимаю Черевченко, когда ты руководишь командой год и в одной игре со «Спартаком» твой труд уничтожают, искусственно вытаскивают другую команду в еврокубки, наверное, все эти негативные моменты и накопились, морально устал человек. Можно говорить про какие-либо задачи, но, если у тебя забирают Ниасса и вместо него везут «лежанку дров» и ты с этими привезенными футболистами опять должен добиваться каких-то результатов, а это непросто, что тут можно еще добавить… Я думаю, что вот это все и привело к его отставке», – сказал Чугайнов.

    Напомним, сегодня должен состояться Совет директоров «Локомотива», по итогам которого будет принято решение о Черевченко.

    Источник: Спорт FM

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    10.08.2016 08:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 12:27

      Может быть ещё передумает и останется в ЛОКОМОТИВЕ. Значит дело не в
      О. Смородской, если она ушла и после этого уходит И. Черевченко. Так в чём
      дело? Объясните нам, всем болельщикам, ведь эта проблема стоит не только в Локомотиве,а и в других клубах.
      Р.S. Да, с судьями нужно решать срочно, не может один человек решать
      судьбу матча. Таких судей лишать надо судейства лет на 10-15 или
      пожизненно.

      0
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 10 августа 2016, 11:58

      Жаль.

      0
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      Рейтинг: +263

      Саладин 10 августа 2016, 11:35

      Игорь, это не повод уходить. Но останься, пожалуйста! Должны быть подвижки после смены руководства...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2016, 11:14

      Смородская наплевала в кастрюлю напоследок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 10 августа 2016, 09:56

      Игорь, это не повод уходить. Продолжай тренировать !!!

      -1
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