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Карлос Карвальо хочет остаться в «Атлетико Минейро»

10 августа 2016, 07:46

Нападающий «Атлетико Минейро» Карлос Карвальо не торопится перебираться в Европу. Известно, что сразу несколько европейских клубов готовы приобрести данного футболиста.

«Мой представитель сейчас ведет переговоры с руководством «Атлетико Минейро» на счет моего будущего. Но пока я не могу сообщить какие-то подробности. Он полностью держит меня в стороне от этого, и я лишь жду результатов переговоров.

Мы обсуждали с агентом целесообразность ухода. Видя игру «Атлетико Монейро», могу с уверенностью сказать, что мы будем бороться за титул чемпиона страны и выиграем его. Поэтому я хочу остаться в команде как минимум до конца года», – приводит слова Карвальо UOL.

Напомним, в услугах футболиста также заинтересован «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Бразилия Атлетико Минейро
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