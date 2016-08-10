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    Черевченко недоволен зарплатой и селекцией в «Локомотиве»

    Судьба наставника «Локомотива» Игоря Черевченко может решиться в среду, 10 августа. Специалист недоволен условиями работы в московском клубе, что вынудило его принять решение подать в отставку с занимаемой должности.

    Кроме того, Черевченко является одним из самых низкооплачиваемых наставников в чемпионате России. Его годовой оклад составляет около 400 тысяч евро. Еще одним пунктом недовольства тренера является слабая селекционная политика «Локомотива».

    Черевченко возглавил московский клуб в мае 2015 года и выиграл с командой Кубок России. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Локо» занял шестое место.

    Источник: Известия

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    10.08.2016 06:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 10 августа 2016, 11:08

      Быть недовольным зарплатой могу быть я, получая 20 тыс. рублей в месяц, а он пусть идет нах.... За год заработал столько, сколько мне за 140 лет не заработать, унего это только оклад + еще и премиальные.... Зажрались все в футболе, надо как в советское время, что бы они числились на заводах и получали максимум 3ой оклад, тогда и играть начнут наверное за премии....

      0
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 10 августа 2016, 09:43

      На его место да с такой нехилой зарплатой,которая еще и платится вовремя,уже как минимум человек пять уже хотят тренировать! А насчет селекции-пока главные тренеры не начнут плотно работать с тренерами дубля и наигрывать оттуда игроков для основы,никакая покупка не заменит игры целой команды,пример того же Бедыева,не со звездами же в прошлом сезоне Ростов шел в лидерах!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 августа 2016, 09:37

      Если это правда, то он упал в моих глазах.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > bumer_moscow 10 августа 2016, 09:59

      а разве правильно, что дубина... тьфу)) дзюбина получает больше 3 млн. и играть не умеет, а коуч, который поставил игру, работает за 400!!! тысяч?

      4
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      Рейтинг: +186

      STatham 10 августа 2016, 09:34

      Давайте там решайте сегодня, 10 числа и Игоря снова в строй. И Палыча не забудьте взять на должность повыше. Пусть рулит Локомотивом.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 09:02

      Пора всем тренерам и игрокам привыкать ещё к меньшим зарплатам, чем
      400 тысяч евро в год. Зарплата у них должна быть сравнима с заводскими
      зарплатами, например мастера или старшего мастера в цехе. А у игроков как
      у токаря, слесаря или фрезеровщика. И вкалывать по 8 часов каждый день.

      3
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      Рейтинг: +151

      VITPO 10 августа 2016, 06:46

      Значит варианты есть.

      1
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