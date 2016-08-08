Бухаров: «Долги выдают по 43 процента, по 57. Смешно это выглядит»

Форвард «Ростова» Александр Бухаров поделился своим мнением об уходе главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Наша задача – выходить на поле и отдаваться игре на все сто. А кто нас тренирует или выделяет деньги… Нас это не касается. Бердыев выбивал деньги из спонсоров, и это не совсем нормально.

Долги? Они висят еще с позапрошлого сезона. Клуб старается их погасить. Сначала дают половину зарплаты, потом 43 процента, потом 57. Смешно это выглядит», – заявил Бухаров в эфире «Матч ТВ».