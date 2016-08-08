Канищев: «Место Шатова – рядом с лавкой. У него много понтов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев раскритиковал поведение на футбольном поле полузащитника питерцев Олега Шатова.

«Если честно, то место Шатова сегодня рядом с лавкой, на которую его пора бы уже посадить. Наблюдая за тем, как он ведет себя на поле по отношению к партнерам, приходишь к выводу, что этот футболист всем своим внешним видом пытается показать, что кроме него в команде игроков не осталось. Не этично себя ведет. Какая-то театральная мимика на лице после каждой ошибки: своей или товарища по команде.

Такое впечатление, что он позиционирует себя очень большим мастером, у которого всегда все получалось, а теперь, мол, какая-то ерунда происходит. Олег явно переоценивает свои возможности, и последние матчи показали, что он пока еще далеко не лидер, как в сборной, так и в клубе. Ведь одно дело, когда ты выходишь на поле с такими игроками, как Халк и Витсель, способными оттянуть на себя трех-четырех соперников, – тогда можно на «чистых мячах» что-то исполнить или забить.

Другое дело сегодня, когда уже к тебе такое же пристальное внимание. Покажи, что можешь, собери двух-трех игроков и создай момент кому-то другому. Но этого пока нет, зато есть понты», – заявил Канищев.