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  • Канищев: «Место Шатова – рядом с лавкой. У него много понтов»

Канищев: «Место Шатова – рядом с лавкой. У него много понтов»

8 августа 2016, 09:38
23

Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев раскритиковал поведение на футбольном поле полузащитника питерцев Олега Шатова.

«Если честно, то место Шатова сегодня рядом с лавкой, на которую его пора бы уже посадить. Наблюдая за тем, как он ведет себя на поле по отношению к партнерам, приходишь к выводу, что этот футболист всем своим внешним видом пытается показать, что кроме него в команде игроков не осталось. Не этично себя ведет. Какая-то театральная мимика на лице после каждой ошибки: своей или товарища по команде.

Такое впечатление, что он позиционирует себя очень большим мастером, у которого всегда все получалось, а теперь, мол, какая-то ерунда происходит. Олег явно переоценивает свои возможности, и последние матчи показали, что он пока еще далеко не лидер, как в сборной, так и в клубе. Ведь одно дело, когда ты выходишь на поле с такими игроками, как Халк и Витсель, способными оттянуть на себя трех-четырех соперников, – тогда можно на «чистых мячах» что-то исполнить или забить.

Другое дело сегодня, когда уже к тебе такое же пристальное внимание. Покажи, что можешь, собери двух-трех игроков и создай момент кому-то другому. Но этого пока нет, зато есть понты», – заявил Канищев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (23)
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Диктор
1470639076
О как,бомжи уже между собой лаятся начали.
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Garrincha58
1470639718
Шатов зазвездился это было видно еще в прошлом году а теперь вообще себя позиционирует чуть ли не местным Роналду только вот Роналду забивает а этот в год по 1-2 мяча и то по праздникам
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leonard1984
1470640077
Согласен, с Александром Канищевым, но это ни только Шатов, в каждом клубе найдется такой и что печально это русский(( Отсюда и провал сборной, так как они себя звездами считают, варясь в собственном соку (РФПЛ)
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Karel1977
1470642376
Как в России и без понтов...
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Молчуновский
1470646471
Канищев откуда-то вылез. До болобов вроде Бубновых, Мостовых и Ловчевых далеко, но Саша будет стараться. Первую фигню уже изрек. Давай, впарь еще чего-нибудь.
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PNZ1985
1470648609
пацану 25 и он получает сотни миллионов.. с русским менталитетом нужно за матч платить! выиграл, дал голевой пас - забил получи! а так кули, чтобы мотивация была,!
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Сергей Свояк
1470648912
По делу!
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Виталич
1470649979
да правильно сказал...
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Виталий1
1470650120
Ну вообще-то я давно заметил, что Шатов, блеснув в какой-то период, превратился в обычного "бегунка", постоянно теряющего мяч. Неужели и правда "звездняк" схватил? Жалко, если так!
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_Kesh_Suntar_
1470820290
У меня есть паспорт России! Никто не может меня заменить
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