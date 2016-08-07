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    Черевченко: «Футбол ошибок не прощает»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Томи» (2:2).

    – Футбол ошибок не прощает. Мы упустили много голевых моментов, плюс появилась расслабленность и ощущение, что игра дается слишком легко. Я предупреждал, что счет 2:0 – это опасно. Вот и получили.

    – Почему Тарасов и Чорлука не вышли с первых минут?

    – У них обоих – микроповреждения. Впереди 28 туров – мы не можем рисковать футболистами ради одной игры, это слишком большая роскошь.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.08.2016 21:54
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