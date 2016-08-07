Агент: «Кучук в «Локомотиве»? Мне об этом ничего неизвестно»

Футбольный агент Александр Толстиков, представляющий интересы белорусского специалиста Леонида Кучука, опроверг информацию, согласно которой его клиент может возглавить «Локомотив».

«Мне неизвестно о том, что Кучук может вернуться в «Локомотив». Насколько я знаю, в клубе сейчас происходят перемены, и, возможно, какие-то обсуждения и идут, но нам о них ничего неизвестно. На сегодняшний день там работает команда молодых российских тренеров, и пусть ребята работают дальше. Леонид Станиславович с теплотой вспоминает работу в футбольном клубе «Локомотив», – сказал Толстиков.