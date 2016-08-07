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    Бердыев: «Принял решение уйти из «Ростова» еще до матчей Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, покинувший донскую команду, заявил, что принял решение уйти из клуба еще до начала матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта».

    – В чем главные причины вашего решения?

    – Они известны болельщикам и журналистам.

    – То есть решение приняли еще до матчей с «Андерлехтом»?

    – Да. Но решили, что не надо объявлять об этом до встречи с бельгийцами и не нервировать коллектив, не лишать его тонуса – мысли у ребят должны быть только об игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2016 12:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5113

      hunta 7 августа 2016, 22:02

      Бердыев понял, что с Ростовом пик прошёл и поспешил свалить, история с Рубином повторяется.... Спартак можно любить, можно ненавидеть, но всегда был у команды свой стиль, который рядом не стоит со стилем Бердыевским, ему придётся ломать коману полностью и что-то на обломках строить..., возможно сможет, а может хапнет и "в пампасы"....

      0
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 7 августа 2016, 19:55

      Конечно очень жаль Ростов,,,Без Бердыева это будет совсем другая команда,,,,А как болельщик Спартака я рад ,давно хотел видеть его главным тренером,,,,но вот только как то не красиво в начале сезона забирать у Ростова всю надежду

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 7 августа 2016, 16:58

      да че там! с детства топил за спартак ))

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 7 августа 2016, 15:39

      Во Бердыев даёт! Как же часто его фамилия стала маячить в новостях

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Зенит оле оле ола 7 августа 2016, 18:28

      ты чего, гусёнок, забываешь "гагага" писать?
      ну-ка, допиши!!!

      1
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      Рейтинг: +27

      KBB Спартак 7 августа 2016, 13:57

      Очень жаль, что Ростов остался без Курбана, а ведь могли бы в этом году достичь высоких результатов

      2
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      Рейтинг: +16

      ZZLLOO 7 августа 2016, 13:10

      Савиди должен умереть.....а лутше сдохнуть!

      1
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      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ZZLLOO 7 августа 2016, 13:44

      а ЛУЧШЕ русский язык кое-кому выучить

      3
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      ...
      Рейтинг: +16

      ZZLLOO > MaS1KrE 7 августа 2016, 14:01

      у ростовских армян пропало чуйство юмора...а-ха-ха...лутше...

      0
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      Рейтинг: +16

      ZZLLOO > MaS1KrE 7 августа 2016, 14:02

      В корень зри...слабоумный

      -1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ZZLLOO 7 августа 2016, 14:13

      у каких ростовских, олень? твои комментарии оставляют желать ЛУЧШЕГО, сплошной гнев

      -1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 7 августа 2016, 12:49

      конец ростову

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 7 августа 2016, 12:45

      Госпади, хоть бы Бердыев ушел в сборную. Она будет процветать при нем

      6
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 7 августа 2016, 12:39

      Вся эта история не на пользу российскому футболу. Жизнь для Ростова продолжается, важно чтобы теперь игроки не разбежались. Жаль конечно, одна из немногих команд за которой было интересно следить. Чего ждать нам теперь в кубках? ЦСКА как пить дать снова обкакается в ЛЧ. Только Краснодар надеюсь нас порадует своей игрой как в РфПЛ так и в ЛЕ.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 7 августа 2016, 12:35

      что-то попахивает от этих аргументов....
      хотел бы уйти, не подпрыгнул бы после финального свистка с Андерлехтом....

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