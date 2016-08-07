Бердыев: «Принял решение уйти из «Ростова» еще до матчей Лиги чемпионов»

Бердыев понял, что с Ростовом пик прошёл и поспешил свалить, история с Рубином повторяется.... Спартак можно любить, можно ненавидеть, но всегда был у команды свой стиль, который рядом не стоит со стилем Бердыевским, ему придётся ломать коману полностью и что-то на обломках строить..., возможно сможет, а может хапнет и "в пампасы"....
Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, покинувший донскую команду, заявил, что принял решение уйти из клуба еще до начала матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта».
– В чем главные причины вашего решения?
– Они известны болельщикам и журналистам.
– То есть решение приняли еще до матчей с «Андерлехтом»?
– Да. Но решили, что не надо объявлять об этом до встречи с бельгийцами и не нервировать коллектив, не лишать его тонуса – мысли у ребят должны быть только об игре.