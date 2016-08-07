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    Олимпийский чемпион Мудранов: «Я не настолько наглый, как Кокорин и Мамаев»

    Олимпийский чемпион дзюдоист Беслан Мудранов, принесший первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде-2016, затронул тему уровня игры футболистов национальной команды.

    «Даже не надеялся, что наши футболисты что-то выиграют. Когда сборная играет вничью и радуется... Я этого вообще не понимаю! С Англией в конце сравняли счет, а радовались так, будто стали чемпионами Европы. Не понимаю.

    Закачу ли теперь вечеринку, как Кокорин и Мамаев? Я не такой наглый. Пока не думал, на что потрачу премиальные. Надеюсь, что медаль меня не испортит. Я не любитель наглости.

    Что могу пожелать футболистам сборной России? Лучше тренироваться. Такое ощущение, что для наших футболистов главное деньги», – заявил Мудранов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2016 06:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +62

      jinhae 7 августа 2016, 15:43

      правильно не закатишь)) ведь твоих премиальных даже на один ящик не хватит)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 14:51

      Для этого парня пьянка-наглость ! Ау,позорники со сборной!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 7 августа 2016, 13:00

      Если они были бы рядом,он еще бы им пендалей отвесил:D

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ваавва 7 августа 2016, 14:31

      и правильно бы сделал...

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 7 августа 2016, 12:46

      ...недалёкий - молодой ещё,наверное...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      FanCSKA032 7 августа 2016, 12:19

      +++

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 августа 2016, 11:49

      Так что, вообщем Мудранов прав. Чморить надо таких игроков представляющие страну, и у которых не болит душа. Чтобы другие видели

      4
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 августа 2016, 11:45

      Сужу по игре сборной на ЧЕ 2016, никакой самоотдачи, как будто все друг на друга обижены, а то что они творили с капитанской повязкой это вообще позор.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 августа 2016, 11:42

      Если играешь за честь страны, ты должен быть готовым ко всему, а не беречь себя как девочки. Если нет, так нехрен делать в сборной и позорить Великую страну.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      greck 7 августа 2016, 10:21

      по-моему он им завидует...

      -3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 7 августа 2016, 09:54

      с победой!

      4
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