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    Бердыев объявил игрокам «Ростова» о своем уходе

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев объявил игрокам о своем уходе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «После встречи Бердыева с губернатором области Курбан собрал команду и объявил о своем уходе», – сообщил источник.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Бердыев может возглавить «Спартак». Также существует вероятность того, что тренер «Ростова» перейдет на работу в сборную России.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2016 20:10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +50

      valeh172 7 августа 2016, 14:54

      Бердыев знаток своего дела. Спартаку и Сборной России крупно повезет если он всерьёз возьмётся за них.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 7 августа 2016, 07:35

      Надеюсь Курбан не пойдет в сборную... зачем ему рушить свою карьеру с этими лентяями

      -2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 августа 2016, 23:50

      Капец ростову. А группа ЛЧ так близко была.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 22:45

      Где это ГНОЙНИК -Клим Чугункин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      sv68 6 августа 2016, 22:33

      Бердыев уходит в сборную и, скорее всего нет вины губернатора, звонок из москвы решил все вопросы.

      -2
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      Рейтинг: +320

      ваавва 6 августа 2016, 22:22

      Все Бердыев ушел официально! Теперь ждем куда же:D

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 августа 2016, 22:06

      Спаму нужен только Романцев. Бердыев- лучший вариант для сборной.

      -2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 6 августа 2016, 21:34

      Ростовчане, будьте благодарны Тренеру. Для него это шаг вперед. Это как с Приоры на Мерседес пересесть.
      Он вашу "Приору" оттюнинговал вывел в Европу, но она так ей и осталась. На короткой дистанции, с хорошим водителем, может и Мерс сделать, но ......
      Без обид.

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sochi-2013 6 августа 2016, 21:44

      Не надо было её(Приору)трогать.Она со скрипом,но ездила.Он пришёл,свои запчасти поставил,сейчас уходит,забирает.А которые были-уже выбросили.Не за что спасибо.

      1
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      Рейтинг: +144

      человек просто > sochi-2013 7 августа 2016, 01:50

      Если без обид. Гордись Жемчужиной. Сочи

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > андрей андреев 7 августа 2016, 06:59

      В ФНЛ она бы сейчас ездила!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 6 августа 2016, 21:23

      В Спартаке на него будет большое давление, Бердыев так не привык. Зря Спартак его пригласил

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 6 августа 2016, 21:14

      Не не в Спартак:DНе,не не:)))))Утешайте себя:D
      Но за Ростов все равно обидно!

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