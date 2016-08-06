Бердыев объявил игрокам «Ростова» о своем уходе

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев объявил игрокам о своем уходе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После встречи Бердыева с губернатором области Курбан собрал команду и объявил о своем уходе», – сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бердыев может возглавить «Спартак». Также существует вероятность того, что тренер «Ростова» перейдет на работу в сборную России.