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    Гончаренко: «Момент с голом? Какой смысл его оценивать?»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

    – Все-таки надо осознавать силу «Зенита». Мы очень много работали в обороне, наверное, поэтому где-то сил не хватало, чтобы выйти в атаку. Хотя мы считаем, что достаточно хорошо создавали моменты. Может, в предыдущей игре с «Локомотивом» у ворот «Зенита» было меньше моментов, чем сегодня.

    – Момент с голом, который не засчитали, оцените?

    – Какой смысл его оценивать? Иное дело, что другое вызывает недовольство: касание майки – это фол. На любом участке поля, не только в штрафной, я думаю, что это неправильно. Это не по отношению к сегодняшнему матчу, а вообще о ситуации в целом.

    Источник: Sports.ru

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    06.08.2016 19:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2016, 20:51

      Это уже беспредел! И дело не только в судье-проходимце Мешкове! Чистый гол, забитый "Уфой" на 77 минуте, просто отсутствует в обзоре матча! На "бомбардире" видеозапись есть. Пересмотрел её несколько раз. Ни о каком нарушении правил уфимцами там вообще не может быть и речи... Ни о каком! Первенство начинается таким образом, что скоро трибуны опустеют... Поделом! Пока не будет проведена комплексная проверка всего нашего футбольного хозяйства одним из контролирующих органов, результатом которой станет возбуждение уголовного дела, а то и нескольких уголовных дел, ничего принципиально не изменится! Сегодня у "Уфы" наглым образом закулисные кукловоды при помощи Мешкова отобрали два заслуженных очка, а "Зениту" очко начислили. А потом ещё и исключили ключевой эпизод матча из обзора матча... Разве это не основание для тщательной проверки?

      7
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > cska-62 6 августа 2016, 21:15

      Согласен!!!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 6 августа 2016, 21:40

      ВСЁ ПРО ПЛАЧЕНО ГАЗПРОМОМ.

      1
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