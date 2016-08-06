Гончаренко: «Момент с голом? Какой смысл его оценивать?»

Это уже беспредел! И дело не только в судье-проходимце Мешкове! Чистый гол, забитый "Уфой" на 77 минуте, просто отсутствует в обзоре матча! На "бомбардире" видеозапись есть. Пересмотрел её несколько раз. Ни о каком нарушении правил уфимцами там вообще не может быть и речи... Ни о каком! Первенство начинается таким образом, что скоро трибуны опустеют... Поделом! Пока не будет проведена комплексная проверка всего нашего футбольного хозяйства одним из контролирующих органов, результатом которой станет возбуждение уголовного дела, а то и нескольких уголовных дел, ничего принципиально не изменится! Сегодня у "Уфы" наглым образом закулисные кукловоды при помощи Мешкова отобрали два заслуженных очка, а "Зениту" очко начислили. А потом ещё и исключили ключевой эпизод матча из обзора матча... Разве это не основание для тщательной проверки?
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).
– Все-таки надо осознавать силу «Зенита». Мы очень много работали в обороне, наверное, поэтому где-то сил не хватало, чтобы выйти в атаку. Хотя мы считаем, что достаточно хорошо создавали моменты. Может, в предыдущей игре с «Локомотивом» у ворот «Зенита» было меньше моментов, чем сегодня.
– Момент с голом, который не засчитали, оцените?
– Какой смысл его оценивать? Иное дело, что другое вызывает недовольство: касание майки – это фол. На любом участке поля, не только в штрафной, я думаю, что это неправильно. Это не по отношению к сегодняшнему матчу, а вообще о ситуации в целом.