Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» намерен приобрести Витселя

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Милана». По информации источника, в услугах 27-летнего бельгийца заинтересовано новое руководство миланского клуба, которое зимой готово выделить на трансферы команды 100 миллионов евро. Кроме «Милана», на игрока также претендуют «Ювентус» и «Наполи».

    В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 6 августа 2016, 16:05

      ...надоело уже про это дерьмо кудрявое читать всякий бред-продавать хоть куда-хоть в спартак...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 6 августа 2016, 16:00

      кто на кучерявенького ещё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 6 августа 2016, 15:36

      Пусть уже хоть кто-то купит, а то свалит на следующий год бесплатно. Кстати, 100 млн. будет нормально, отдаем не глядя)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 6 августа 2016, 12:48

      Его половина Европы похоже хочет купить..уж поскорей бы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Dgon1987 6 августа 2016, 12:42

      Наконец то Берлускони продал клуб, ждем возвращения клуба!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Dgon1987 6 августа 2016, 17:01

      в серию В?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11