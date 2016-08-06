«Милан» намерен приобрести Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Милана». По информации источника, в услугах 27-летнего бельгийца заинтересовано новое руководство миланского клуба, которое зимой готово выделить на трансферы команды 100 миллионов евро. Кроме «Милана», на игрока также претендуют «Ювентус» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.