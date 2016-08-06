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    Вернблум: «Уход Мусы не помешает ЦСКА бороться за чемпионство»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум дал понять, что уход Ахмеда Мусы из клуба не должен помешать армейцам в очередной раз стать чемпионами Премьер-лиги.

    – Сложно ли приходится без Мусы?

    – Муса, конечно, топ-форвард. Посмотрите, какие голы забил «Барселоне». Но с тех пор, как я пришел в команду, мы каждый год теряем топовых футболистов. Смотрите, ЦСКА расстался с Вагнером, Хондой, Думбия. И тем не менее мы смогли выиграть три титула. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь из нас заменил Мусу, стал новым голеадором.

    – Кто-нибудь – это Траоре?

    – Возможно. Он способен забивать много голов, мы все в это верим.

    – ЦСКА приходится менять стиль игры из-за нового форварда?

    – Приблизительно все то же самое, резких изменений нет. Но понятно, что Муса и Траоре – разные нападающие. Траоре ростом под два метра, а Муса сколько, метр сорок? Теперь будем больше кроссов в штрафную выполнять. Раньше-то этого делать не могли, навешивать Мусу – все равно что вообще не бить по воротам. Кажется, он головой ни разу не забивал.

    – Как считаете, будет ли сложнее бороться за титул в этом сезоне, ведь ни одного звездного усиления не сделано.

    – Нет, не думаю. У нас по-прежнему в строю все лидеры, скелет команды остался. Да, потеряли Мусу, но это не критично. Если ты в ЦСКА, за титул нужно бороться каждый сезон. В России большая конкуренция, как минимум шесть команд претендуют на чемпионство.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2016 10:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7991

      nik55 6 августа 2016, 15:59

      мечтать не вредно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2016, 11:51

      В первой же игре помешало...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 августа 2016, 11:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХА-ХА)))))
      КОНИ ТАКИЕ ЖЕ ЧЕМПИОНЫ, КАК БОМЖИ В 1/8 ЛЧ))))))))))))))))))))

      -5
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