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    На встрече с руководством «Спартака» Бердыев дал согласие возглавить команду

    Сегодня состоялась встреча руководства «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна, генерального директора Сергея Родионова и члена совета директоров Александра Жиркова с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, на которой 63-летний специалист дал согласие занять пост главного тренера красно-белых.

    Завтра, в субботу, Бердыеву предстоит провести несколько встреч с руководством клуба и региона касательно финансовой ситуации. Напомним, на сегодняшний день общая задолженность желто-синих составляет один миллиард рублей. Ранее ростовчанам по причине долгов РФС запретил регистрировать новых игроков.

    В субботу может решиться и будущее Бердыева. Сообщается, что, вероятнее всего, завтра наставник начнет обсуждение нюансов личного контракта со «Спартаком». Окончательное же расставание специалиста с «Ростовом» может случиться после игры второго тура РФПЛ с «Уралом», которая пройдет в воскресенье.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 22:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 6 августа 2016, 09:01

      Это слухи и их вероятность 0,1%.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 08:51

      Реально хоть не заходи на свои ветки-вы как мухи на гав..... летите только увидев слово Спартак-жили бы уже жизнью своих команд,а не пиарились бы за счет самой любимой команды в стране.

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      Рейтинг: +11

      ДОНСКОЙ КАЗАК. > Диктор 14 августа 2016, 11:31

      Спартак-ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2000

      kniazevski 6 августа 2016, 08:47

      Это все полнейший бред...Только не знаю,кому эта возня и вранье нужны??? Я вам приведу самый главный аргумент:::::Вы ведь только представьте: -Как может истинный мусульманин прийти работать на свиноферму??? Тем более Бердыев... И еще- Он в Ростове собрал всех своих проверенных бойцов и что??? Он их теперь бросит ??? Да не поверю в жизни.....Просто уже привыкли питерские и московские проститутки перебегать из клуба в клуб, несмотря ни на какие клубные устои и думают, что и все такие продажные??? Только не долларом и евро человек богат, а честью и достоинством!!! Хотя это уже далеко не все воспринимают.....

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 6 августа 2016, 00:13

      ...ах вот оно что!!!!...ну теперь все становится понятно...значит федун все и оплатит!

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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 23:20

      Если это не правда , то этим журналюгам надо яица оторвать:D

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      Рейтинг: +1423

      Parham > ваавва 5 августа 2016, 23:34

      Вообще-то они уже давно должны быть без них!!!!

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 23:19

      Какое вранье ,если он в Москве и общался с Федуном!Жаль Ростов мог классно выступить в еврокубках, но думаю если команда может так играть как Ростов, то и дальше они будут тащить.Не думаю, что это утка, но арустамяна пока не слышно:D

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 августа 2016, 23:18

      вот жду новость..когда бердыева назначат вместо мудко....такой новости еще не было)

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