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    Основным кандидатом на пост наставника «Спартака» является Бердыев

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Напомним, что сегодня красно-белые остались без рулевого после отставки Дмитрия Аленичева, который не смог вывести команду в раунд плей-офф Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2). Обязанности главного тренера временно возложены на отвечающего за линию защиты Массимо Карреру.

    «Бердыев сейчас находится в Москве, он уже встретился с руководством «Спартака». Об окончательной договоренности между сторонами говорить пока рано, но с большой долей вероятности именно он станет новым главным тренером команды. Бердыев – основной кандидат», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Если верить СМИ, кандидатура Бердыева рассматривалась руководством «Спартака» еще после завершения прошлого чемпионата России, однако тогда было принято решение оставить у руля команды Дмитрия Аленичева.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2016 20:21
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 6 августа 2016, 07:21

      тут высказываются болелы Ростова, что бы не трогали Бердыева.
      А что на лицо... У вас на стадион пришло меньше всего болел из всех команд.. бабок нету, да и не будет... Понятно, что вы хотите видеть его тренером.. но ему надо развиваться и жить вечно в не понятках дадут зп или нет.. не айс

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 6 августа 2016, 00:07

      А оно Бикеевичу надо?

      1
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 5 августа 2016, 22:03

      Ради одной командочки, болтающейся какой год в середине таблицы ("Спартак"), наши футболочинуши готовы "замочить в сортире" команду, которую Бердыев поставил на перспективный путь! ("Ростов"). Нельзя забывать, что "Ростов"- призёр последнего ЧР и удачно начал еврофутбольную кампанию. А чем закончил, в очередной раз "Спартак"? Руки прочь от Бердыева!

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 5 августа 2016, 21:31

      Шо, опять?

      0
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      Рейтинг: +253

      stop 5 августа 2016, 21:30

      Честно , Бердыев и футбол вещи полярные !!!

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 августа 2016, 20:51

      Если это произойдёт , то будет очень некрасиво ,по отношению к Ростову .

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 5 августа 2016, 20:42

      Я не против Бердыева, но не сейчас пусть с Ростовом сезон доиграет, а то Ростов подставим и сами ни куда не поспеем!

      7
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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 20:40

      Что за балаган вообще творится в нашем родном Спартаке!

      1
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 5 августа 2016, 20:37

      Как врач средненького проекта, уверен неплохой вариант.
      Во всяком случае лучше, чем пукающий 71-летний дедулька))))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2016, 20:37

      Это была бы КАТАСТРОФА не только для "Ростова", но и для всего российского футбола... :-(((((((

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 5 августа 2016, 21:08

      Видимо так и будет.В Ростове денег нет и не предвидится.Держимся и всё)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 5 августа 2016, 21:34

      Так надо пройти "Аякс" и дело в шляпе! Судя по дремучести и "тренерской юности" тренера голландцев, это не только возможно, а даже более, чем вероятно... Жаль... Вон по радио объявляют в новостях, что вроде Бердыев возглавит "Спартак"... ;-((((

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