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  • Мутко: «На пост наставника сборной претендуют четыре человека. Любой из них может быть назначен»

Мутко: «На пост наставника сборной претендуют четыре человека. Любой из них может быть назначен»

5 августа 2016, 14:54
19

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, кто станет новым главным тренером сборной России. Напомним, ранее сообщалось, что на пост наставника национальной команды претендуют Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

«Никаких временных назначений не будет. Пока остается круг из четырех кандидатов в сборную России. До конца недели я должен получить от одного кандидата ответ. Три кандидата в беседе сразу согласились, один с нюансами, а от одного ответ последует скоро. Абсолютно удовлетворен беседой со всеми. Они знающие люди, преданные российскому футболу, небезразличные. Может быть назначен любой из четырех. Я хочу собрать бюро исполкома в субботу или воскресенье, выскажу все свои эмоции и взгляды. Как мы определимся, будет еще одна финальная встреча с выбранным кандидатом», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Семак Сергей Мутко Виталий
Комментарии (19)
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SunRomeS
1470398561
Интрига то закрутилась)))) фиг догадаешься C ньюансами - Курбан Бердыев, просит о совмещении походу. Сразу - Станислав Черчесов. Александр Бородюк и Сергей Семак - их наверное до кучи рассматривают, хотя я Сергея Богдановича попробовал бы.
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Молчуновский
1470398924
Кинем жребий? Нет, мы не будем полагаться на случай.
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alexa1995
1470399844
Очень хочется увидеть КББ, пусть из от обороны, пусть не красиво и не зрелищно, главное результат.
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Voltiz
1470401791
Дайте по два товарищеских матча Бердыеву и Черчесову ,и сразу станет понятно ,кто реально претендует на пост главного тренера сборной России .Бородюк и Семак вечные помощники ,не тянут на этот пост .Реального тренерского опыта ,либо мало, либо не было .Выбранный тренер ,сам должен сформировать тренерский штаб с помощниками , и с них вся ответственность за результат .
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richi
1470402060
Динамит Мутко с решением по главному тренеру. Ждет результата игр Ростова с Аяксом.
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Вомбат
1470403700
Будет назначен Барадюг. Он блистательно работал в Кайрате. Целый месяц продержался.
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yanedo
1470405609
ТОЛЬКО БЕРДЫЕВ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО ОСТАЛЬНЫЕ ТАК ПРОЕЗДОМ
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папа сибиряк
1470405660
чтобы был толк, сначала сам господин Мутко должен уйти! а точнее со свистом влететь от куда его мать родила! но это правда наврятли, тк он главный по распилам.
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richi
1470408124
Аленичева из Спартака вроде уволили... срочно в сборную.
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koli4ka
1470409708
а толян бышовец и саня бубен будут при мудьке прима экспертами выступать...
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