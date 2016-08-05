Мутко: «На пост наставника сборной претендуют четыре человека. Любой из них может быть назначен»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о том, кто станет новым главным тренером сборной России. Напомним, ранее сообщалось, что на пост наставника национальной команды претендуют Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

«Никаких временных назначений не будет. Пока остается круг из четырех кандидатов в сборную России. До конца недели я должен получить от одного кандидата ответ. Три кандидата в беседе сразу согласились, один с нюансами, а от одного ответ последует скоро. Абсолютно удовлетворен беседой со всеми. Они знающие люди, преданные российскому футболу, небезразличные. Может быть назначен любой из четырех. Я хочу собрать бюро исполкома в субботу или воскресенье, выскажу все свои эмоции и взгляды. Как мы определимся, будет еще одна финальная встреча с выбранным кандидатом», – сказал Мутко.