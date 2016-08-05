Гамула: «После матча с «Арсеналом» Глушаков говорил, что теперь они будут всех громить»

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула остался разочарован поражением «Спартака» от АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Вчера смотрел на «Спартак» и плакал. После матча с «Арсеналом» разговаривал с Денисом Глушаковым. Сказал, что после матча с туляками они в Ростове получат. А Денис ответил, что все неудачи закончились и «Спартак» теперь будет всех громить. Думаю позвонить ему сегодня, но пока не решаюсь, жалко мне его.

Дмитрия Аленичева тоже жалко, он такой хороший тренер. У меня в голове не укладывается, как спартаковцы пропустили этот гол от АЕКа. Я болею и переживаю за российский футбол. Мы по коэффициентам обошли Португалию, а «Спартак» потеряли. Очень обидно», – сказал Гамула.