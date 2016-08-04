«Реал» запретил Хесе выступать за «Барселону»

Нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес не сможет перейти в «Барселону», в случае его продажи «ПСЖ», сообщает L'Equipe. Напомним, что вчера стало известно о скором трансфере футболиста в «ПСЖ», сумма которого составит 25 миллионов евро.

В случае совершения данной сделки, в контракте будет присутствовать пункт, согласно которому Хесе не может быть продан или перейти в «Барселону». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на скорое возвращение Хесе в стан королевского клуба.