Агент: «Самарис не стоит 20 миллионов»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал интерес со стороны «Зенита» к полузащитнику «Бенфики» Андреасу Самарису.

– Португальские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к полузащитнику Самарису.

– В прошлом году грек провел не все матчи. Неплохой опорник, сильный физически. Хорошо адаптировался. 20 миллионов? Столько он не стоит. Скорее всего, такие отступные прописаны в его контракте.

– Если бы решение зависело от вас, кого бы рекомендовали взять “Зениту”?

– Рафу Силву – сто процентов. А вот Самариса не советую.