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    Орлов: «Попав в систему Луческу, Аршавин мог бы перезагрузить карьеру»

    Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Зенита» после ухода Халка и возможного трансфера Акселя Витселя.

    – Как «Зениту» в кратчайшие сроки научиться жить без Халка?

    – Каждый игрок – подчеркиваю, каждый – обязан включить все свои внутренние резервы. Быть и альтруистом, и эгоистом. Брать игру на себя и играть в пас, интегрируясь в общекомандные действия. Сейчас почему-то все говорят, что при Виллаш-Боаше зенитовцы отдавали мяч Халку и больше ничего не делали. Но ведь это не так! Вспомните – и Смольников здорово атаковал с фланга, и Кришито отлично подключался к атакам, и Шатов великолепно действовал в подыгрыше, обыгрываясь с тем же Халком, и Дзюба был на месте, и Хави Гарсия выполнял колоссальный объем работы. Кстати, сейчас испанец физически готов, как никто другой. Он вообще не проигрывает единоборств! Да, Халк был первой скрипкой, да без бразильца «Зенит» играет в другой футбол, однако теперь у футболистов появилась возможность реализовать себя на качественно ином уровне. Кстати, это первое, что сказал команде Мирча Луческу. Вот что должно было окрылить ребят! На данном этапе идет притирка тренера с игроками, происходит та самая химия внутри коллектива. Взаимопонимание, взаимозаменяемость, перестроения – это важнейшие игровые компоненты! Трудно всем – и тренерам, и футболистам. Но уже видно, что за короткое время команда преобразилась. Для меня это просто удивительно! Я вижу, как бегут футболисты после сборов. И именно на тех, кто играет в атаку, и сделает ставку Мирча Луческу.

    – Витсель – отрезанный ломоть или футболист на контракте со всеми вытекающими отсюда последствиями?

    – Пятьдесят на пятьдесят. Наберитесь терпения – все решится в августе.

    – Стоит ли «Зениту» вернуться к кандидатуре Андрея Аршавина?

    – На мой взгляд, Андрей был и остается самым талантливым российским футболистом. Единственное, чего ему не хватало – это тренировочного процесса Луческу. Андрей никогда не любил тренироваться. Попав же в систему Луческу, Аршавин мог бы перезагрузить карьеру. Но все эти вопросы должен решать главный тренер. Вернул же он в «Зенит» Кержакова! Мне кажется, светлая голова Андрея еще пригодилась бы «Зениту».

    Источник: Бобсоккер

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    03.08.2016 09:31
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 3 августа 2016, 12:17

      Уж если Венгер не смог заставить Андрея Сергеевича работать, то и у Луческу вряд ли получилось бы. Так что мы имели возможность наслаждаться только природным талантом (талантищем) Аршавина. Что хватило для того, чтобы стать лучшим футболистом России. А вот "талант, помноженный на труд" мы в его исполнении так и не увидели. Если бы это случилось, то Андрей мог бы войти в историю мирового футбола. Такие таланты рождаются раз в десятиление. Если не реже.

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 3 августа 2016, 12:02

      В первую очередь Гене Орлову надо самому перезагрузиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 августа 2016, 11:23

      Зене без Халка и ЦСКА без Мусы,кронты.Пока новенькие сыграются...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 августа 2016, 11:09

      Хватит,наперезагружался уже)Дайте человеку спокойно наиграться перед "пенсией"

      1
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 3 августа 2016, 10:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак чемпион!

      -5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Беспринципный Дима 3 августа 2016, 10:45

      Не, ну Дим, хорош, завязывай

      1
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > С-Пб on-line 3 августа 2016, 11:54

      ахахахахаха

      0
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