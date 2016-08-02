Широков: «Кутепов – молодое дарование российского футбола»

Бывший капитан сборной России Роман Широков уверен, что защитник «Спартака» Илья Кутепов будет одним из лидеров национальной команды на домашнем ЧМ-2018. Также Широков назвал имена других футболистов, которые смогут сыграть на предстоящем мировом первенстве.

«Акинфеев как был, так и остается вратарем номер один. Но при этом подтянулся еще такой сильный голкипер, как Крицюк. Оборона? Конечно, мы все привыкли к Игнашевичу настолько, что уже не представляем команду без него, но время-то идет для всех... Вася и Леша Березуцкие по-прежнему остаются в обойме. Щенников еще достаточно молод. Смольникова многие критиковали за игру на Евро-2016, но в моем понимании он железный игрок сборной, просто на этом турнире сказались, наверное, последствия тяжелой травмы и перегрузок в тренировках. Уж во всяком случае, он никак не слабее Марио Фернандеса, которого недавно натурализовали! Из молодых дарований отметил бы Кутепова из «Спартака», у которого есть неплохие шансы за эти два года пробиться в сборную и даже в ней закрепиться. Если, конечно, у него будет постоянная игровая практика в клубе.



Полузащита? Давайте вспомним, что Евро-2016 пропустил Дзагоев, а он в расцвете сил. Глушаков, Шатов, Юсупов – все на месте. Молодой Головин набрался бесценного опыта, Миранчук и Могилевец вполне могут ярко себя проявить в предстоящие два года. Мамаев – полноправный кандидат в сборную. То же самое касается и Кокорина. Дзюба и Смолов тоже никуда не делись. Так что, как видите, костяк-то прослеживается и сейчас. А ведь впереди два полноценных клубных сезона, так что у нового главного тренера будет возможность выбрать и притереть состав через товарищеские матчи.



Денисов и Жирков – опытные мастера, которые могут принести пользу сборной, если будут в форме и обойдутся без травм. Легионеры тоже останутся в поле зрения нового наставника. Есть еще интересные ребята в «Ростове», «Рубине», да и не только там. Я вам нарисовал общую картину, которая не так уж плоха, как некоторые пытаются ее представить. Уверен, в борьбе за место в сборной у нас будет хорошая конкуренция, тем более что шанс сыграть на домашнем чемпионате мира выпадает раз в жизни. И у ветеранов, и у молодых ребят – двойной стимул!», – сказал он.