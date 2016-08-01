«Шанхай Шэньхуа» предлагал 15 миллионов за Смолова, но получил отказ

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов мог продолжить карьеру в Китае этим летом. Однако руководство «быков» отказало в продаже 26-летнего футболиста «Шанхай Шэньхуа», несмотря на солидное в финансовом плане предложение.

«Шанхай Шэньхуа» очень хотел видеть у себя Смолова и предлагал за него 15 миллионов евро, но в «Краснодаре» ценят футболиста и не стали его отпускать. Это было первое официальное предложение из чемпионата Китая для российского футболиста», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».