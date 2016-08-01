Селихов: «Этот сезон 100 процентов проведу в «Амкаре»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов заявил, что абсолютно точно остается в пермском клубе на нынешний сезон. Ранее СМИ сообщали, что активный интерес к 22-летнему уроженцу Орловской области проявляет «Спартак». Напомним, страж ворот выступает за красно-черных с 2013 года. В прошлом розыгрыше РФПЛ он принял участие в 23-х поединках, пропустив 26 голов и заработав три желтые карточки.

– Ходили слухи о том, что Вы можете покинуть «Амкар» и перейти в «Спартак». Сейчас появилась ясность?

– Я точно остаюсь в «Амкаре» на этот сезон.