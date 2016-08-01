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  • Хидиятуллин: «Теперь разговоров о чемпионстве «Спартака» будет много»

Хидиятуллин: «Теперь разговоров о чемпионстве «Спартака» будет много»

1 августа 2016, 00:54
5

Экс-игрок «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился своими впечатлениями от матча красно-белых против тульского «Арсенала» (4:0).

«За последние десять лет были сезоны, когда «Спартак» тоже хорошо начинал. Всегда приятно начинать с победы, но сегодня я абсолютно спокоен. Все же «Арсенал» не самый сильный соперник, и лучший матч Аленичева еще впереди. Он максималист, который выиграл все, и ему есть куда стремиться.

Хорошо проведенная предсезонная подготовка и индивидуальные беседы с тренером помогли Джано раскрыться в этом матче. Он играет в комбинационный футбол, который нравится болельщикам и символизирует «Спартак». Главное, чтобы Джано продолжил в том же духе. Квинси Промес мушку не сбил, умеет и может забивать. Еще бы Зе Луиш отличился, но его время придет. Сыграют несколько матчей, и можно будет начать делать выводы.

Разговоров о чемпионстве теперь будет много. Пока еще «Зенит» и ЦСКА, несмотря на осечки, остаются фаворитами. Но болельщики могут теперь хоть в майке «Спартака» по Москве погулять», – заявил Хидиятуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Хидиятуллин Вагиз
Комментарии (5)
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lifter025
1470003560
Да хоть в трусах спартака гуляйте...
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Kollljan
1470024130
Выиграли у аутсайдера, а портов сразу на весь чемпионат. По игре, учитывая дыры в центре поля и в защите, иметь такой Спартак будут все кому не лень. Будь у Арсенала чуть покруче исполнители, 3 банки как минимум достали бы из своих ворот красно-белые.
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mig28
1470034094
Ребята, это всего лишь первый тур...и это лишь Арсенал из Тулы)))
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