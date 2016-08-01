Хидиятуллин: «Теперь разговоров о чемпионстве «Спартака» будет много»

Экс-игрок «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился своими впечатлениями от матча красно-белых против тульского «Арсенала» (4:0).

«За последние десять лет были сезоны, когда «Спартак» тоже хорошо начинал. Всегда приятно начинать с победы, но сегодня я абсолютно спокоен. Все же «Арсенал» не самый сильный соперник, и лучший матч Аленичева еще впереди. Он максималист, который выиграл все, и ему есть куда стремиться.



Хорошо проведенная предсезонная подготовка и индивидуальные беседы с тренером помогли Джано раскрыться в этом матче. Он играет в комбинационный футбол, который нравится болельщикам и символизирует «Спартак». Главное, чтобы Джано продолжил в том же духе. Квинси Промес мушку не сбил, умеет и может забивать. Еще бы Зе Луиш отличился, но его время придет. Сыграют несколько матчей, и можно будет начать делать выводы.



Разговоров о чемпионстве теперь будет много. Пока еще «Зенит» и ЦСКА, несмотря на осечки, остаются фаворитами. Но болельщики могут теперь хоть в майке «Спартака» по Москве погулять», – заявил Хидиятуллин.