«Уфа»: «Благодаря Зинченко о нашем клубе узнали во всем мире»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение о переходе полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

– Как долго шли переговоры по Зинченко? Не жалеете о его продаже?

– Парень быстро развился. Даже сделал, если так можно выразиться, сказочный прыжок вверх по карьерной лестнице. Мы ему благодарны, потому что с его появлением у команды возник определенный формат узнаваемости, и мы показали, что можем работать. Его трудолюбие и талант заметили, как и мы в свое время.

Конечно мне, как руководителю, тренерам, да и президенту клуба хотелось его оставить. Но футбол подразумевает под собой движение вперед. Здесь надо было в первую очередь дать дорогу Саше, удовлетворили его «хотелки». Хотя по нему были и другие предложения на порядок выше по деньгам. Мы решили, что так будет лучше и для нас, и для игрока.

– Когда подписывали Зинченко, рассчитывали на такой успех?

– Мы видели, что парень талантливый. Успех в чем? Мы заработали на нем денег – это финансовый успех. Заработали умение вести переговоры – вопрос имиджевый. То, что мы обещали его представителям, выполнено. По сути, клуб заработал себе авторитет в футбольном мире.