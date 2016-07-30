УПЛ. «Шахтер» разгромил «Черономорец» и другие результаты

«Шахтер» во 2-м туре УПЛ разгромил на выезде «Черноморец» со счетом 4:1. В составе «горняков» отличились Евгений Селезнев, Фред, Эдуардо и Виктор Коваленко.

Еще в двух матчах были зафиксированы ничейные результаты – очки поделили «Волынь» и «Олимпик», а также «Звезда» и «Заря».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 2-й тур

Волынь – Олимпик – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хомченко, 18; 2:0 – Герасимюк, 58; 2:1 – Поступаленко, 72; 2:2 – Петров, 90.

Звезда – Заря – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гордиенко, 73; 1:1 – Кучеренко, 87.

Черноморец – Шахтер – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Селезнев, 51; 0:2 – Фред, 60; 1:2 – Филимонов, 61; 1:3 – Эдуардо, 90; 1:4 – Коваленко, 90.