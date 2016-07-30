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Черноморец - Шахтер

30.07.2016, Суббота, 19:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 2 тур Черноморец - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
23 апреля, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Шахтер
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
11 апреля, суббота 17:00 Шахтер 5:0 Черноморец
6 тур
13 сентября, суббота 20:30 Черноморец 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
3 декабря, вторник 21:00 Черноморец 0:1 Шахтер
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Черноморец
Суперкубок Украины 2013

10 июля, среда 22:00 Черноморец 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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