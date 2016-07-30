Гацкан: «Оренбург» – крепкий соперник, «Ростову» придется играть очень аккуратно»

Защитник «Ростова» Александр Гацкан отметил, что команда успела восстановиться после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» (2:2) к стартовому поединку РФПЛ с «Оренбургом». Также капитан желто-синих поделился мнением о сегодняшнем сопернике. Напомним, игра «Ростов» – «Оренбург» начнется в 21:30 по московскому времени.

«Полностью восстановились и готовы к игре с «Оренбургом». В будущее я и ребята смотрим с оптимизмом. Как отнеслись к переносу матча с «Оренбургом» в Ростов-на-Дону? Хорошая идея. Теперь нам не надо никуда лететь перед ответным матчем с «Андерлехтом». К тому же теперь игра пройдет на натуральном поле. Это большой плюс.

В прошлом году он занял первое место в ФНЛ, а в межсезонье состав «Оренбурга» серьезно изменился. Думаю, что это крепкий орешек, а нам придется играть очень аккуратно. Не боюсь ли, что что у команды будут проблемы с настроем? Надеюсь, что избежим этого. Кстати, тренер уже попросил нас отнестись к игре очень серьезно и забыть первый матч с «Андерлехтом». Сейчас важно удачно стартовать во всех турнирах, где мы выступаем», – сказал Гацкан.