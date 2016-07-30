Кононов: «Краснодар» рассчитывает на Мамаева в следующей игре»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов накануне стартующего розыгрыша РФПЛ подчеркнул, что клуб заинтересован в дальнейшем прогрессе хавбека Павла Мамаева и рассчитывает на него в ближайших играх.

– Игра с «Томью»? Первые матчи всегда сложные. Конечно, мы ставим задачу как отыграем в первую очередь дома, ведь мы начинаем чемпионат. Надо начать его с хорошим результатом. Готовимся к тому, чтобы победить.

– Какая сейчас ситуация с Павлом Мамаевым? Стоит ли его ждать в ближайших матчах?

– Конечно, стоит. Это тот игрок, который в прошлом году очень хорошо отыграл в чемпионате и был одним из лучших в команде. Поэтому мы нацелены на то, что Павел продолжит свой прогресс, как и игрок, и мы рассчитываем на него в следующей игре. Будет ли он заявлен в Лигу Европы? Будет. Перед групповым этапом есть еще один матч. Если пройдем в следующий квалификационный раунд, то уже туда его заявим.