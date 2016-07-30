Кержаков: «Буду стараться попасть в состав сборной России на ЧМ-2018»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что намерен попытаться попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

«Конечно, хочется сыграть на домашнем чемпионате мира. Буду стараться, тренироваться, играть. Показывать тот футбол, благодаря которому мне удастся попасть в сборную России. Моя мечта – звездочка на футболке «Зенита» (в честь пяти побед в чемпионатах СССР/России.)? Так и есть. В том сезоне, когда мы ее завоевали, даже успел сыграть. Вряд ли, конечно, доиграю до второй, но уверен – в максимально короткий срок «Зенит» организует ее на своей эмблеме», – заявил Кержаков.