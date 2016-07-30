Маурисио: «Трофей РФПЛ должен остаться за «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио уверен в чемпионстве своей команды в новом сезоне РФПЛ.

«Зенит» будет бороться за первое место в этом розыгрыше чемпионата России. За нас могу сказать с уверенностью. У нас отличные футболисты и тренер, который постоянно выигрывал чемпионат Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году стать чемпионами.

Будет ли «Локомотив» бороться за золото в этом сезоне? Думаю, да. РФПЛ – такой турнир, где сразу у многих команд есть шанс побороться за первое место. Хотя трофей, конечно, должен остаться за нами», – заявил Маурисио.