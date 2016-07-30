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    Бышовец: «Борьбу за золото будут вести «Зенит» и ЦСКА»

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

    «Последнее время в чемпионате России присутствует элемент предсказуемости, хотя в прошлом году список команд, претендующих на чемпионство и еврокубки, немного видоизменился, из-за того, что ворвался «Ростов». На золото будут претендовать «Зенит» и ЦСКА, на место в еврокубках – «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». У последних есть проблески прогресса. Сменился тренер, пришел иностранный специалист, усилились отдельные позиции. Борьбу за выживание будут вести команды, которые боролись за плей-офф – «Уфа» и «Анжи», и дебютанты Премьер-Лиги», – заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2016 00:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 30 июля 2016, 10:24

      Бышовец и Байдачный - два маразматика, но Бышовец круче. Ставлю его на первое место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 30 июля 2016, 05:36

      Молодец бышевец, на всех поставил свой трендец.
      Думает как дилетант, в школе пишущий диктант.
      Прошлый год всё показал, некоторых наказал,
      Не ростов, так ещё кто-то поборются за пьедестал.
      Ну по статусу, конечно, верить хочется мне так.
      Что заберётся на верхушку мальтой обиженный Спартак.

      -1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 30 июля 2016, 02:38

      Что-то много говорит,говорил Зенит проиграет ЦСКА (

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 30 июля 2016, 01:06

      Этот прогноз может сделать 9 человек из 10! Заткнись уже!

      -3
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