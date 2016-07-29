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    Гогниев: «С добрыми чувствами возвращаюсь в «Кубань»

    Нападающий Спартак Гогниев, подписавший сегодня контракт с «Кубанью», поделился своими впечатлениями.

    «С добрыми чувствами возвращаюсь в Краснодар. «Кубань» – не чужая для меня команда, с радостью встретил здесь старых знакомых, тех, с кем работали вместе. К сожалению, в первый мой приход в клуб не удалось полностью реализовать себя, очень надеюсь, что в новом сезоне получится устранить этот пробел. К тому же, прошло время, сейчас новый коллектив, много молодых футболистов, и это накладывает на нас – игроков постарше – дополнительную ответственность в решении поставленных задач. Но я готов к этому и с радостью начинаю работу», – сказал Гогниев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    29.07.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 29 июля 2016, 20:57

      Спартак удачи!!!!!

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