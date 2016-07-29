Морозов: «Были предложения от других команд, но я решил остаться в «Динамо»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов поделился впечатлениями от продления контракта с московским клубом.
«У меня были предложения от других команд, но «Динамо» для меня – родной клуб, поэтому в первую очередь думал о том, чтобы остаться. Очень рад, что нашли с руководителями клуба взаимопонимание по этому вопросу, переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения, почувствовал, что на меня рассчитывают.
Мы должны за этот сезон вернуться в Премьер-лигу. Болельщики на старте сезона оказывают нам прекрасную поддержку, хотелось бы их поблагодарить за это и призвать всех поклонников «Динамо» еще активнее заполнять трибуны», – сказал Морозов.
Источник: ФК «Динамо»
А из Динамо стоило бы уйти в РПЛ, появился бы шанс в сборную попасть!