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  • Прядкин: «Фернандес сможет быть заявлен за ЦСКА как россиянин только после вызова в сборную»

Прядкин: «Фернандес сможет быть заявлен за ЦСКА как россиянин только после вызова в сборную»

28 июля 2016, 18:50
21

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каких условиях защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет быть заявлен на чемпионат России как россиянин.

«Я разговаривал со всеми четырьмя кандидатами на пост тренера сборной и все называют его талантливым, хорошим игроком и готовы его в включить в состав. Он получил гражданство, но заявлен как иностранец. Президент РФС Виталий Мутко сказал, как только определится главный тренер сборной в августе, то он уже объявит расширенный список. Если Фернандес там будет, соберется исполком РФС, на котором его смогут заявить как россиянина», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (21)
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vladimir-7
1469722047
Ух, какие искусственные проблемы создают себе и другим командам РФПЛ и РФС.
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Serjoga
1469723789
Оказывается у нас РФС решает кто гражданин РФ, а кто нет!
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LOKOfanatik19
1469725149
Закрывайте на*уй этот чемпионат Шматко.... Как уже достало все... идите в мини-футбол играть!!!!
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cska-62
1469729225
Чиновники от футбола сами себе создают проблемы, чтобы их потом героически преодолевать! Работа у них такая. Героическая. За неё лет 70 назад один известный и усатый товарищ пыхнул бы трубкой, и спросил ещё одного товарища в пенсне: "Лаврэнтый Палыч, а нэ кажэтся вам, что футболом у нас руководят враги и врэдитэли?" И все проблемы были бы решены мгновенно! Безо всякого героизма... В расстрельном подвальчике... И новые чиновники уже не создавали бы сами себе проблемы, чтобы их героически преодолевать...
Верно говорю, Владимир Владимирович?
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СЛАВА 81
1469735523
Вызов в Сборную, а не игра в официальном матче . Дураки.
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kupryaev
1469739015
деятельность футбольных агентов им мешала?))))интересно какие суммы крутятся за гражданствами Нойштедтера и Фернандеса?)и самое интересное почему это наши доблестные любители "украинской правды" не пытаются докопаться до истины тут ? у себя под носом ?))
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kara-mba
1469775362
Бред сивой кобыл!!! Есть Российский паспорт и чего вам стяжатели ещё надо? Лишь бы показать свою значимость.
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hunta
1469780407
Законы РФ и законы РФС две разные вещи, ни где не коррелирующие...
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headdevil
1469783594
ЦСКА получит преимущество по лимиту. У Локо оно уже есть. Нужно дать гражданство Навасу, Кришито, Ари, Родолфо, Благо, Бокетти, чтоб все было честно.
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bset
1469805799
Что за бред? А те, кто играют в ФНЛ и ни разу не выступали за сборную, россиянами также не считаются?
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