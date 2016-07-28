Прядкин: «Фернандес сможет быть заявлен за ЦСКА как россиянин только после вызова в сборную»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каких условиях защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет быть заявлен на чемпионат России как россиянин.

«Я разговаривал со всеми четырьмя кандидатами на пост тренера сборной и все называют его талантливым, хорошим игроком и готовы его в включить в состав. Он получил гражданство, но заявлен как иностранец. Президент РФС Виталий Мутко сказал, как только определится главный тренер сборной в августе, то он уже объявит расширенный список. Если Фернандес там будет, соберется исполком РФС, на котором его смогут заявить как россиянина», – сказал Прядкин.