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    Навас: «Подписал контракт после того, как это сделал Бердыев»

    Самый опытный футболист «Ростова» Сесар Навас рассказал о том, что поспособствовало решению о продлении контракта с клубом.

    – Долго думали перед тем, как подписать новый контракт с клубом?

    – Если честно, то многое зависело от того останется ли Курбан Бекиевич в «Ростове». Как только он заключил новое соглашение, то точно решил, что подпишу контракт.

    – Это была главная причина?

    – Один из факторов. Еще бы отметил, что мне удобно жить в Ростове-на-Дону и потрясающую атмосферу в команде. Мы как одна большая дружная семья.

    – Вам уже 36. Чувствуете себя ветераном?

    – Не буду скрывать – с каждым годом мне все сложнее, но пока есть силы, буду играть и стараться приносить пользу своей команде.

    Источник: ФК «Ростов»

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    28.07.2016 11:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 июля 2016, 14:35

      Лучший игрок прошлого сезона в Ростове.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 июля 2016, 13:28

      Дружная команда, друг за друга-горой.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 28 июля 2016, 19:27

      На этом всё и держится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 28 июля 2016, 20:48

      КОМАНДА!

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 28 июля 2016, 12:53

      Навас очень серьезный игрок)Отличный игрок

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 28 июля 2016, 12:26

      Приятно читать хорошие вести. Спасибо, Сесар.

      3
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      Рейтинг: +54

      Akavoi 28 июля 2016, 12:17

      Удачного выступления)

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 июля 2016, 12:09

      Красавец !!

      3
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