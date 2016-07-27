Панченко: «Так сезон я еще не начинал»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, принесший своим дублем победу над «Балтикой» (2:1) в поединке четвертого тура ФНЛ, поделился эмоциями от игры, отметив, что начало нынешнего сезона выдалось для него необычайно хорошим. По прошествии четырех матчей первенства 26-летний игрок имеет в своем активе пять забитых мячей, а его команда идет во главе турнирной таблицы. Напомним, форвард был арендован бело-голубыми у ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

«Мы разбирали, как соперник играет на стандартах. Я увидел зону, сместился... В эпизоде с первым голом сразу решился на удар и попросил ребят идти на добивание.

Так сезон я еще не начинал, но времени радоваться нет, надо готовиться дальше, уже совсем скоро матч в Петербурге», – сказал Панченко.