«Локомотив» проявляет интерес к Кадару

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Леха» и сборной Венгрии Тамашу Кадару. Об этом сообщил агент игрока Тибор Патаки.

«Несколько европейских клубов интересуются Тамашем, что неудивительно. Да, «Локомотив» тоже интересуется им, Тамаш привлек его внимание, однако на данный момент мы не ведем конкретных переговоров с российским клубом. Сейчас мы изучаем все предложения, думаю, через две недели Тамаш определится со своим будущим», – сказал Патаки.

Отметим, Кадар провел три матча в составе сборной Венгрии на Евро-2016, в которых заработал два предупреждения.