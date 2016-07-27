Гацкан: «В ответном матче «Ростов» добьется своего»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал результат матча против «Андерлехта» (2:2) в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Это был наш дебют в Лиге чемпионов, нервозность определенная была. В дальнейшем, думаю, будем набирать и показывать более содержательный футбол.

Пока не все получается, но ребята – молодцы, отдавались на 100 процентов. Думаю, что в ответной игре мы будем играть строго и добьемся своего.

Думаю, шансы команд остаются на уровне 50 на 50, мы уже понимаем, как они играют, подготовимся лучше, и покажем хороший результат», – заявил Гацкан.