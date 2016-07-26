Сейв Акинфеева в матче с Англией номинирован на звание лучшего спасения сезона

Сейв голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева в игре первого тура группового раунда Евро-2016 с Англией получил номинацию на звание лучшего спасения по версии УЕФА. Отчаянный прыжок российского стража ворот вошел в десятку лучших отраженных ударов прошлого сезона.

В списке оппонентов Акинфеева значатся: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Оспина («Арсенал»), Габор Кирай («Халадаш»), Лукаш Фабиански («Суонси»), Кевин Трапп («ПСЖ») и Реми Дескам («ПСЖ»).

Победитель в номинации будет объявлен накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 25 августа.