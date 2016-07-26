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  • Сейв Акинфеева в матче с Англией номинирован на звание лучшего спасения сезона

Сейв Акинфеева в матче с Англией номинирован на звание лучшего спасения сезона

26 июля 2016, 18:52
20

Сейв голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева в игре первого тура группового раунда Евро-2016 с Англией получил номинацию на звание лучшего спасения по версии УЕФА. Отчаянный прыжок российского стража ворот вошел в десятку лучших отраженных ударов прошлого сезона.

В списке оппонентов Акинфеева значатся: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Оспина («Арсенал»), Габор Кирай («Халадаш»), Лукаш Фабиански («Суонси»), Кевин Трапп («ПСЖ») и Реми Дескам («ПСЖ»).

Победитель в номинации будет объявлен накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 25 августа.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (20)
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RINO.
1469551857
не плохой сейв
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cska-62
1469552055
Тут нечего комментировать... ЧУДОТВОРЕЦ! А сколько он отбил мячей и каких, когда во втором тайме со шведами один выводил сборную на ЕВРО-2016?! Сборную же шведы просто тогда раздавили...
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TY13R
1469552262
это не сейв хороший, это Англия забочинила Евро...
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Rorschach krym
1469552943
низом достаточно сильно и в сторону, такие мячи можно сказать не берутся
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Стаz
1469553618
Я уже проголосовал на сайте УЕФА
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bset
1469555175
Блистательный Акинфеев!
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Zeff
1469563366
Акинфеев неплох, но Слуцкий бездарен.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1469599892
хорош сейв)
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Nail-football
1469608703
Всю красоту этого момента испортил неквалифицированный комментатор, который вел трансляцию на первом канале(((
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NNNN-4
1470483399
Ах , сколько радости! Жаль не было номинации "кто вонючей бзднет". Десятка призовых вся наша была бы, а уж "Бомбардир" по полной оторвался!
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