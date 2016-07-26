Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Погребняк отказался от просмотра в «Хапоэле»

26 июля 2016, 09:14
2

Форвард Кирилл Погребняк получил приглашение принять участие в просмотре от «Хапоэля» из Ашкелона, дебютанта израильской Премьер-лиги. Но такой вариант не устроил агентов и самого футболиста – его команда рассчитывала сразу подписать контракт. Погребняк известен в России по выступлению за «Томь».

В прошлом сезоне Погребняк провел в составе «Томи» 35 игр, в которых он забил 13 голов. Текущим летом у него закончился контракт с томским клубом, который он покинул на правах свободного агента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Томь Погребняк Кирилл
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ds34eh
1469518545
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/brosay
Ответить
Keeper161
1469529562
В Томи бы остался,отлично было бы ,хороший игрок
Ответить
Главные новости
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
1
ФотоРоналду женился на Джорджине
22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
Все новости
Все новости
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
16
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+