Кирилл Погребняк отказался от просмотра в «Хапоэле»

Форвард Кирилл Погребняк получил приглашение принять участие в просмотре от «Хапоэля» из Ашкелона, дебютанта израильской Премьер-лиги. Но такой вариант не устроил агентов и самого футболиста – его команда рассчитывала сразу подписать контракт. Погребняк известен в России по выступлению за «Томь».

В прошлом сезоне Погребняк провел в составе «Томи» 35 игр, в которых он забил 13 голов. Текущим летом у него закончился контракт с томским клубом, который он покинул на правах свободного агента.