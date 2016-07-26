Бородюк: «Среди российских защитников нет никого сильнее, чем пара Игнашевич – Василий Березуцкий»

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк поделился мнением о решении защитника ЦСКА Сергея Игнашевича завершить карьеру в сборной России.

– Кто способен заменить Игнашевича в сборной?

– Трудно рассуждать на эту тему, когда не начался чемпионат. Наверняка кто-то из молодых ребят себя проявит. Пока же среди российских защитников нет никого сильнее, чем пара Игнашевич – Василий Березуцкий. Не случайно именно Сергею принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную.