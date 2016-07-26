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  • Бородюк: «Среди российских защитников нет никого сильнее, чем пара Игнашевич – Василий Березуцкий»

Бородюк: «Среди российских защитников нет никого сильнее, чем пара Игнашевич – Василий Березуцкий»

26 июля 2016, 01:01
10

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк поделился мнением о решении защитника ЦСКА Сергея Игнашевича завершить карьеру в сборной России.

– Кто способен заменить Игнашевича в сборной?

– Трудно рассуждать на эту тему, когда не начался чемпионат. Наверняка кто-то из молодых ребят себя проявит. Пока же среди российских защитников нет никого сильнее, чем пара Игнашевич – Василий Березуцкий. Не случайно именно Сергею принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Игнашевич Сергей Бородюк Александр
Комментарии (10)
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zenit888
1469485154
Бородюк - КОЗЕЛ.
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a-rakhmatov
1469500468
Нет слов........на чемпионате Европы они это доказали!!!
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yanedo
1469501854
идиот что тут ещё скажеш
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Vasilii1958
1469502803
Этого тупого хотят поставить тренером ты иуда бородюк
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zagrizlik
1469504136
Что вы пишите,дебил,идиот... фамилии сучки вы тупые...нет у нас защитников(новосельцев возможно,а где ещё двои-троих брать?). Только трындеть и минусы ставить можете,ничего больше.
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Black Giz
1469504605
Ты еще скажи, что в России нет тренера сильнее Слуцкого.
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acer2003
1469508695
В лес, Бородюк, в лес...
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richi
1469513528
Что, Дьяков так резко деградировал? В паре с Новосельцевым не так давно прилично играли.
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Essence
1469513996
Может просто стоит дать сезончик другим и они появятся?!
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Nesterenko
1469520213
Бред
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