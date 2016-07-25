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    Дзюба: «Луческу будет тяжело составить мне конкуренцию в юморе»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

    – Чем отличаются тренировки Мирчи Луческу от занятий Виллаш-Боаша?

    – Это две противоположности. У Мирчи все намного интенсивнее. Больше теории, длиннее тренировочный процесс. Раньше у нас была ставка на игровые тренировки, на эмоции, а тут в почете, если можно так сказать, рутинная работа. То есть, мы все время отшлифовываем детали.

    – Луческу хотя бы шутит на тренировках?

    – Не замечал. Думаю, что Мирча – веселый человек, но в то же время строгий. В любом случае, ему тяжело будет составить мне конкуренцию в плане шуток (улыбается).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 01:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70

      макс438 25 июля 2016, 11:17

      Как говорил мой тренер таким шутникам, то есть мне, нужно молчать и сопеть в две дырки, а доказывать на поле.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 25 июля 2016, 11:15

      юморист ты наш)), попробуй уже в футболе поконкурировать...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      heiterRUS 25 июля 2016, 07:45

      через год голосящий фестиваль КИВИН . выступает сборная "деревянные недомерки" капитан команды слуцкий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 25 июля 2016, 07:02

      Особенно на поле "петросянит"....

      4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 июля 2016, 06:15

      шутник бля,на евро хорошо пошутил с болельщиками...тебе что за юмор платят?

      4
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 25 июля 2016, 06:02

      Долбоеб тебе надо со спортсменами конкурировать дебил за место в составе а именно с нападающими вашими а не в юморе . суки вот из за таких дебмлов для которых на первом месте конкуренция по юмору стоит а не конкуренция за место а составе все и проигрывают . чёрт корявый .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 июля 2016, 01:49

      Ты скорее балабол, чем шутник

      4
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > арейская 25 июля 2016, 08:48

      Да дебил он

      2
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > zra78 25 июля 2016, 12:13

      заберите его уже

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 25 июля 2016, 01:13

      С паспортом, блять, только в юморе и конкурировать.

      8
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